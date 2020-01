Franz-Stollwerck-Straße in Krefeld : Einbrecher stehlen Schmuck und elektronische Geräte

Krefeld Am Mittwoch hebelten Unbekannte zwischen 15 und 20:10 Uhr die rückwärtige Terrassentür eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Stollwerck-Straße auf und gelangten so in das Haus.

Das teilt die Polizei mit. Sie durchwühlten mehrere Räume und flüchteten mit Schmuck und elektronischen Geräten.