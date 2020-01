Nächtlicher Einsatz : Verfolgungsjagd: Polizei fahndet nach Trio mit Hubschrauber

49-jährige Fahrerin wurde bei einem Unfall verletzt.

Manches erinnerte an Szenen aus einem billigen Krimi: Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Dienstag in Traar drei Männer vor der Polizei geflüchtet und haben dabei einen Unfall verursacht. Trotz eines Hubschraubereinsatzes blieb die anschließende Fahndung erfolglos. Wie die Behörde mitteilte, bemerkte gegen 21.55 Uhr eine 72-jährige Anwohnerin der Erich-Klausener-Straße einen Mann in ihrem Carport, der sich an ihrem Auto aufhielt. Als sie den Unbekannten ansprach, flüchtete er zu Fuß in Richtung Kemmerhofstraße. Die Frau wählte den Notruf. Beim Eintreffen stellten Einsatzkräfte drei Männer an der Kemmerhofstraße neben einem BMW X5 fest. Als einer von ihnen den Streifenwagen erblickte, sprang er ins Auto und fuhr mit geöffneten Türen in Richtung Rather Straße davon. Seine beiden Komplizen ließ er zurück. Sie flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten verfolgten den BMW-Fahrer, der nach etwa einem Kilometer mit einem Mini Cooper im Kreuzungsbereich der Kemmerhofstraße / Rather Straße zusammenstieß. Die 49-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus, das sie nach einer Behandlung wieder verlassen konnte.Der BMW-Fahrer flüchtete zu Fuß über die angrenzenden Felder. Bei der Suche setzte die Polizei den Hubschrauber ein. Was genau hinter dem Geschehen steckt und ob das Fluchtauto zuvor gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Der Wagen wurde für eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellt.