Vorfall in Krefeld : 19-Jährige mit Messer bedroht Polizisten und wird festgenommen

Vorfall in Krefeld

Krefeld Am Dienstagabend hat eine 19-Jährige in Krefeld Polizisten mit einem Messer bedroht. Sie wurde festgenommen. Dabei kam Pfefferspray zum Einsatz.

Gegen 17.05 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz am Ostwall in Krefeld alarmiert. Eine 19-Jährige aus Krefeld hatte zuvor gedroht, andere Personen verletzen zu wollen, wie die Polizei mitteilte.

Noch bevor die Beamten vor Ort eintrafen, floh die 19-Jährige aus ihrer Wohnung. Sie trug dabei ein Messer bei sich. Am Ostwall und an der Schwerstraße bedrohte sie die Polizisten „immer wieder massiv“ mit dem Messer, hieß es weiter.

Am Albrechtplatz konnten die Einsatzkräfte die junge Frau mit Pfefferspray überwältigen und festnehmen. Verletzt wurde dabei niemand. Wegen „psychischer Auffälligkeiten“ forderte ein hinzugerufener Arzt die Einweisung der Frau in ein geschlossenes Krankenhaus an.