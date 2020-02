Vorfall in Krefeld : Dieb droht Ladenbesitzer mit Messer auf der Flucht

Vorfall in Krefeld

Krefeld Am Montagmittag hat ein Mann zwei Messer aus einem Geschäft entwendet und den Ladenbesitzer auf der Flucht mit einem dieser Messer bedroht. Er blieb unverletzt.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 13:30 Uhr ertappte der Inhaber eines Geschäftes an der Neusser Straße einen Mann, der zwei Messer in seinem Geschäft entwendete. Als der Dieb aus dem Laden rannte, nahm er die Verfolgung auf. Er konnte ihn kurze Zeit später festhalten. Nach einem kurzen Gerangel konnte sich der Täter wieder losreißen. Dabei verlor er ein Messer.

Der 67-jährige Ladenbesitzer folgte ihm weiter bis zur Einmündung Südwall/Lindenstraße. Dort drehte sich der Dieb plötzlich um und bedrohte den 67-Jährigen mit dem gestohlenen Jagdmesser. Der ließ daraufhin von ihm ab und informierte die Polizei. Der Täter flüchtete in Richtung Mittelstraße. Die Beamten konnten ihn trotz sofortiger Fahndung nicht mehr antreffen.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de - hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.