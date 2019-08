Verkehrsunfall auf der Nieper Straße : Lkw-Fahrer bei Unfall tödlich verletzt

Krefeld Ein 54-Jähriger kam mit seinem Lastwagen von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum.

(oli) Bei einem Verkehrsunfall auf der Nieper Straße ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer zu Tode gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einer medizinischen Ursache aus. Der 54-Jährige war mit seinem Fahrzeug gegen 9:30 Uhr in Höhe des Lousbilldyks von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Autofahrer leisteten Erste Hilfe und verständigten die Polizei. Der Rettungsdienst reanimierte den Fahrer vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Die Ermittlungen dauern an.