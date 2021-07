Lkw rammt Wohnmobil : Rund 50 Kilogramm Marihuana nach Unfall auf Autobahn verteilt

Offenbach Ein Lkw hat auf der A66 bei Bad Orb in Hessen ein Wohnmobil beim Vorbeifahren gerammt. Aus dem aufgerissenen Fahrzeug heraus verteilten sich rund 50 Kilogramm Marihuana.

Rund 50 Kilogramm Marihuana haben sich nach einem Unfall auf einer Autobahn in Hessen verteilt. Ein Lastwagen riss am Dienstagmorgen auf der A66 bei Bad Orb/Wächtersbach die Außenwand eines auf dem Standstreifen stehenden Wohnmobils auf, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Der Fahrer des Wohnmobils hatte kurz angehalten, um sich in der Toilette zu erleichtern.