500 Haushalte kurzzeitig ohne Strom : Stromausfall nach Brand an Linner Straße

Krefeld Aus einem Transformatorenhäuschen drang dunkler Rauch aus den Lüftungsgittern.

(oli) Nach einem Brand am Montag Abend gegen 19 Uhr sind rund 500 Haushalte in Krefeld kurzzeitig ohne Stromversorgung gewesen. Gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr Krefeld nach zu einer Rauchentwicklung aus einem Transformatorenhäuschen an der Linner Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dunkler Rauch aus den Lüftungsgittern. Aufgrund der elektrischen Spannung wurde mit Löschmaßnahmen innerhalb des Raumes solange gewartet, bis entsprechendes Fachpersonal vom Energieversorger vor Ort war. Um ausreichend Kohlendioxid als Löschmittel vorrätig zu haben, wurde ein Fahrzeug der Werkfeuerwehr Currenta angefordert. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Uerdingen sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld.