Fahrer war alkoholisiert : Auto bleibt nach Unfall auf Kreisverkehr liegen

Kleve Ein 33-jähriger Mann aus Kalkar krachte mit seinem Auto in einen Kreisverkehr. Der Wagen blieb obenauf liegen, der Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat in Kleve in der Nacht zu Samstag ein glimpfliches Ende genommen. Ein 33-jähriger Mann aus Kalkar war mit seinem Auto in Richtung Emmericher Straße unterwegs und verlor dann, vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit, so die Klever Feuerwehr, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kurz vor dem Kreisverkehr Van-den-Bergh-Straße / Wiesenstraße geriet er ins Schleudern und prallte mit seinem Auto gegen ein Schild, das auf den Kreisverkehr hinweist. Dann krachte das Fahrzeug in den Kreisverkehr wurde hochgeschleudert und blieb darauf liegen.