Nabu-Klimascouts : Ein Ferientag für Natur und Klima

Kranenburg Viele Fragen zu den Themen Natur, Klimawandel und Wasser beschäftigten 20 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren am Ferienerlebnistag der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein.

Was haben Autos, Kühe und Kraftwerke mit dem Klima zu tun? Was ist eigentlich genau Klima? Und wo werden die Eisbären leben, wenn das Eis beginnt zu schmelzen? Diese und viele weitere Fragen zu den Themen Natur, Klimawandel und Wasser beschäftigten 20 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, die am Ferienerlebnistag der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein teilnahmen.

Treffpunkt war das Waldhaus von Caritas und Anna Stift Goch im Wald bei Kleve. Dort wurden zuerst Namensschilder gebastelt, dann ging es auf die weiträumige Wiese am Waldhaus, die von hohen alten Bäumen umrahmt ist. „Was ist denn Klima?“, fragte Betreuerin Ronny Rosenberg. Die richtige Antwort kam prompt aus dem Kreis der Kinder: „Klima ist Wetter über einen bestimmten Zeitraum.“ „Und Wetter ist das was wir täglich spüren, Sonne, Regen, Wind und Temperatur“, ergänzte Ronny. Die Teilnehmer bildeten einen großen Kreis, in dessen Mitte ein Rucksack gelegt wurde, er stellte die Erde dar. Dann „verwandelten“ sich einige Kinder in Autos, Kühe und Kraftwerke, damit landete immer mehr CO² in der Atmosphäre, dem Bereich zwischen Rucksack und Kinderkreis. Sehr schnell erfassten die Kinder die Zusammenhänge und kamen spielerisch und leicht, geführt durch die Fragen der Kursleiter, auf Wege, wie man zum Beispiel CO²-Ausstoß vermindern kann, und vor allem: was jeder Einzelne selbst tun kann. „Mal mit dem Rad fahren“, hieß es, oder „weniger Fleisch essen“. Dass der Verzicht auf das Auto anstrengend sein kann und dass Strom wichtig zum Aufladen der Handys ist, erwähnten die Kinder aber auch.