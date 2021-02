Großeinsatz der Feuerwehr : Acht Verletzte bei Wohnungsbrand in Krefeld

Krefeld In Krefeld hat es am späten Montagabend in einer Wohnung gebrannt. Bei dem Feuer wurden acht Menschen verletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Bei einem Wohnungsbrand an der Kölner Straße in Krefeld sind am Montag acht Menschen verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Die Bewohner hätten Rauchgase eingeatmet, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, machten sich den Angaben zufolge zwei Personen an Fenstern bemerkbar. Die Erkundung danach ergab, dass sich noch mehrere Menschen im Haus aufhielten.

Da die Treppe nicht mehr benutzbar war, konnten die acht Personen das Haus nicht mehr selbstständig verlassen und die Rettungskräfte mussten sie über Drehleitern aus dem Gebäude holen.

Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auch auf benachbarte Gebäude übergriff. Im Einsatz waren beide Wachen der Krefelder Feuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Fischeln und Oppum. Der Rettungsdienst wurde von vier Rettungswagen und einem Notarzt aus Neuss sowie einem Rettungswagen aus Viersen unterstützt.

Die Nachlöscharbeiten dauerten am Abend noch an. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

