Nach Obduktion : Hochhaus-Toter aus Krefeld ist kein Verbrechensopfer

vo Der Tote aus der Hochhaus-Ruine an der Alte Gladbacher Straße ist keinem Verbrechen zum Opfer gefallen. Dies ergab Obduktion des Mannes. „Ein Gewaltdelikt beziehungsweise ein Fremdverschulden ist auszuschließen, es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor“, erklärte die Polizei am Mittwoch.

Der Tod des Mannes ist wohl das traurige Ende einer tragischen Familiengeschichte. Bei dem Verstorbenen handelt es sich der Polizei zufolge um einen 46-jährigen Krefelder; er hatte seine Kontakte zu Angehörigen abgebrochen, so dass die Ermittlungen dort nicht weitergeführt haben. Er war Alkoholiker; seine Abhängigkeit könnte eine maßgebliche Rolle bei seinem Tod spielen, erläutert die Polizei weiter. Er soll sich nicht ständig an seiner Wohnanschrift aufgehalten haben, was seinen Aufenthalt in dem Haus möglicherweise erklären könnte. „Das sind aber Vermutungen. Ermittlungen konnten das bislang nicht bestätigen“, betont die Polizei weiter. Im Rahmen der Obduktion wurden noch toxikologische Untersuchungen in Auftrag gegeben, deren Auswertung allerdings Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern kann.