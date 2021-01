Nach Ermittlungen in Krefeld : 81-jähriges Opfer verursachte Wohnungsbrand

Krefeld Bei einem Wohnungsbrand an der Martinstraße ist am Montag eine 81-jährige Frau zu Tode gekommen. Nun hat die Polizei die Brandursache ermittelt.

Die Ermittlungen nach dem Wohnungsbrand am Montag an der Martinstraße, bei dem eine 81-jährige Frau zu Tode kam, haben ergeben, dass „der unsachgemäße Umgang mit brennenden oder glühenden Gegenständen die Ursache des Brandes“ gewesen war. Das teilten die Ermittler der Kriminalpolizei mit. Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten Montag kurz vor 20 Uhr einen aktivierten Rauchwarnmelder sowie Brandgeruch im Gebäude festgestellt und sofort die Leitstelle alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte an der Martinstraße war das Haus bereits von der Polizei geräumt worden. Von außen konnte in einer Erdgeschosswohnung Feuerschein wahrgenommen werden. Im Rahmen des Löscheinsatzes wurde die Seniorin tot in ihren Räumen aufgefunden. Bis auf die betroffene Wohnung ist das Haus weiterhin bewohnbar.