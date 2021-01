Einsatz im Bahnhof Uerdingen : Jugendlicher Randalierer beißt Polizisten

Krefeld (ped) Jugendliche Randalierer haben am Freitag kurz nach 23 Uhr für einen Polizeieinsatz im Uerdinger Bahnhof gesorgt. Mehrere Jugendliche hatten sich dort versammelt und mit Glasflaschen geworfen, so dass diese auf dem Boden zu Bruch gingen.

Als die Beamten eintrafen, flüchteten etwa zehn Jugendliche in verschiedene Richtungen. Einen 17-jährigen Krefelder holte die Polizei ein und hielt ihn fest. Der Jugendliche versuchte, sich loszureißen und biss einem Polizeibeamten in die rechte Hand. Der zog sich eine blutende Bisswunde am Daumen zu. Der 17-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.