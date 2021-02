Vorfall in Krefeld : Trickdiebe wollten 110.000 Euro teures Auto ergaunern

Krefeld Eine Bande von Trickbetrügern wollte ein 110.000 Euro teures Auto in Dießem/Lehmheide entwenden. Doch die Betrüger erwartete vor Ort bereits die Polizei.

Die Beamten hatten Hinweise erhalten, dass am Freitag eine fünfköpfige Bande versuchen würde, in einem Autohaus an der Gladbacher Straße einen 110.000 Euro teuren Audi Q8 angeblich für drei Wochen auszuleihen. In Wahrheit sollte das Fahrzeug gestohlen und möglicherweise mit gefälschten Papieren weiterverkauft werden.