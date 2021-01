Hinweise gesucht : Unbekannte überfallen Tankstelle in Krefeld und bedrohen Kassierer mit Pistole

Unbekannte überfallen Tankstelle in Krefeld und bedrohen Kassierer mit Pistole

Krefeld Zwei bewaffnete Männer haben am Montagabend eine Tankstelle in Uerdingen auf der „Lange Straße“ überfallen und das Geld aus der Kasse geraubt. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Wie die Polizei mitteilt, betraten die beiden Täter um 22.55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Sie bedrohten den Kassierer mit einer Pistole und nahmen das Geld aus der Kasse. Anschließend flohen sie zu Fuß in Richtung Alte Krefelder Straße.

Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.