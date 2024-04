Denkmal Politik fordert Klarheit über zweite Stadtwaldbrücke

Nicht nur die Stadtwaldbrücke in der Nähe der Rennbahn, auch die Brücke nahe dem Stadtwaldhaus muss kernsaniert werden: Die Kosten dafür belaufen sich nach Angaben der Stadt auf der Grundlage neuer Untersuchungen auf 500.000 Euro. Diesen Umstand hat die Stadt auf der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses der Politik mehr oder weniger lakonisch und ohne große Erläuterung mitgeteilt. Der CDU war das etwas zu lakonisch. Sie fordert nun in einem Antrag für den am 11. April tagenden Kultur- und Denkmalausschuss nähere Erläuterungen. Auch die zweite marode Stadtwaldbrücke in der Nähe der Rennbahn, die seit 2020 gesperrt ist, wird ein Thema in der Sitzung sein.