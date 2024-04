Innovative Energietechnik – Projekt mit der RWTH Aachen Durchbruch für Grünen Wasserstoff aus Biogas in Krefeld

Es ist einer von den Durchbrüchen, die für die Energiewende gebraucht werden: In Hüls auf dem Lefkeshof geht eine Anlage in Betrieb, die Biogas in Wasserstoff umwandelt, und zwar zu wirtschaftlich und ökologisch erfolgversprechenden Bedingungen. Grundlage ist das sogenannte Dampfreforming, das bislang zur Umwandlung von Erdgas in Wasserstoff verwendet wird. „Der Clou bei unserem Verfahren ist, dass es seit 100 Jahren vollkommen normal ist und bei Erdgas Anwendung findet. Wir haben es erstmals auch auf Biogas angewendet“, erläutert einer der Entwickler von der Firma BtX energy GmbH, Leon Müller-Noell.