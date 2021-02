Ermittlungen in Krefeld : Schwerverletzter liegt auf der Straße und stirbt in Klinik

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Die Kripo bittet um Mithilfe bei einem noch unklaren Todesfall: Ein Zeuge hat einen schwerverletzten Radfahrer am vergangenen Sonntag, 31. Januar, in der Innenstadt gefunden, der Mann starb einige Stunden später in einem Krankenhaus.

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilt, fand ein 27-Jähriger gegen 15.15 Uhr einen schwerverletzten Radfahrer auf der Wallstraße und rief sofort den Rettungswagen der Feuerwehr. Offenbar war der 59-Jährige zuvor aus unbekannten Gründen gestürzt. Der Krefelder wurde noch vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist der Patient kurz nach der Einlieferung verstorben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

(jon)