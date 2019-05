Krefeld : Berlin gibt 250.000 Euro für Sanierung des Stadtbades

Ein Jugendstil-Juwel: das Stadtbad an der Neusser Straße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Den Beschluss fasste jetzt der Haushaltsausschuss im Rahmen des Denkmalschutzsonderprogramms.

Mit 250.000 Euro aus Bundesfördermitteln wird die Sanierung des Krefelder Stadtbads an der Neusser Straße unterstützt. Einen entsprechenden Beschluss fasste jetzt der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Im Rahmen des Denkmalschutzsonderprogramms VIII wurde die Summe freigegeben. „Sehr gern habe ich mich dafür eingesetzt, dass unsere Stadt die Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro für die Sanierung des Stadtbads erhält“, so die CDU-Bundestagsabgeordnete Kerstin Radomski, die dem Haushaltsausschuss seit 2013 angehört.