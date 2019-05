Tanzfestival NRW in Krefeld : Lockerungsübungen fürs Tanzpublikum

Krefeld Am Sonntag, 12. Mai, startet das Programm des Tanzfestivals NRW in der Fabrik Heeder.

In Krefeld versammelt sich alle zwei Jahre zu diesem Festival ein überregionales Stammpublikum. Aber es kommen auch immer neue Interessierte, die sich auch durch das Rahmenprogramm angezogen fühlen und die Diskussion mit den Akteuren schätzen. Der Krefelder Auftakt zum Festival „Tanz NRW“ bietet am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr eine Einstimmung in Form einer Lockerungsübung für das Publikum. Daran anschließend zeigt Reut Shemesh ab 18 Uhr ihre Choreografie „Atara – For you, who has not yet found the one” in der Fabrik Heeder.