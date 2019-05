Nachhaltige Landwirtschaft : Rheinischer Bauernmarkt feiert Geburtstag

Krefeld Seit 20 Jahren bietet der Markt regionale Produkte an.

Der Markt ist für viele Kunden auch ein beliebter Treffpunkt am Samstagmorgen. „Darüber sind wir sehr froh“, sagen die Beschicker. „Nachhaltigkeit war schon immer unser Thema“, ergänzt Hüskes, denn regionale Vermarktung schütze die Umwelt durch kurze Transportwege, schonende Anbauweisen und handwerkliche Verarbeitung. Sie sichere außerdem Arbeitsplätze in der Region. Gerade in der Stadt, in der Lebensmittel für viele Menschen verpackt aus dem Supermarkt kommen und alles jederzeit verfügbar ist, sei ein Markt mit regionalen und saisonalen Waren etwas Besonderes, betont die Sprecherin.