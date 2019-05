Schützenwesen : Klaus Claassen ist Schütze des Jahres

Hüls Für sein vielseitiges ehrenamtliches Engagement wurde Klaus Claasen jetzt als Schütze des Jahres ausgezeichnet.

(RP) Klaus Claassen wurde im Rahmen des Bezirksschützentages jetzt vom Bezirksverband als Schütze des Jahres 2019 geehrt. Diese Ehrung bekam er für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten außerhalb des Schützenwesens. Er bekleidete unter anderem die Posten des 1. und des 2. Vorsitzenden des Männergesangvereins Hüls „Männ“ in den Jahren 1975 bis 2009, ist seit 45 Jahren im Hülser KAB aktiv, macht mit anderen Mitgliedern der Bruderschaft Aufsicht in der Pfarrkirche St. Cyriakus, ist für die Kollekte im Gottesdienst zu ständig, ist seit 1992 Mitglied im Kirchenchor von St. Anna in Krefeld-Inrath und führt die Sammlung für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VDK) auf dem Friedhof in Hüls zusammen mit anderen Schützen durch. Klaus Claassen und seine Ehefrau Monika, mit der er im vergangenen Jahr das Fest der Goldhochzeit feiern konnte, sind seit 2002 Mitglieder der Historischen Schützenbruderschaften von Hüls 1464-1597 und waren in der Amtszeit von König Jakob Wimmers (2011-2013) ein Ministerpaar. Seit mehreren Jahren ist Monika Claassen auf den Rollstuhl angewiesen und ihr Mann bemüht sich sehr, ihr das Leben angenehm zu machen. Er stellt sich auch für Krankenbesuche innerhalb der Bruderschaft zu Verfügung, ist also ein Mann der Tat, der anpackt, wenn Hilfe benötigt wird. Sichtlich gerührt nahm er die Ehrung entgegen, von der er rein gar nichts wusste, und musste danach wahrscheinlich hunderte Hände schütteln. Aber auch das erledigte Claassen mit Bravour.