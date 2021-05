David Münch aus Neuss : Fahrrad-Weltreisender knackt 30.000-Kilometer-Marke

Neuss Seit fast zweieinhalb Jahren ist der Neusser David Münch mit seinem Fahrrad auf Weltreise. Doch nun macht sich der 36-Jährige auf den Weg nach Hause. In den vergangenen Monate sammelte er auf Sardinien viele Eindrücke – und erreichte auf der italienischen Mittelmeer-Insel einen spektakulären Meilenstein.

Verwunschene Wälder, traumhafte Buchten – Geisterstädte. Es sind bleibende Eindrücke, die David Münch in den vergangenen drei Monaten gesammelt hat. So lange befindet sich der Neusser, der seit dem 1. Februar 2019 mit seinem Fahrrad auf Weltreise ist, bereits auf Sardinien. Eigentlich wollte der 36-Jährige nur für zwei Wochen auf einer Farm arbeiten. Da sich die Corona-Lage in Italien aber zwischenzeitlich wieder verschlechterte, wurden aus Wochen Monate. Bei einem Mann namens Alessandro arbeitete David vier bis fünf Stunden pro Woche, bekam dafür ein kleines Appartment, Essen und Getränke. „Die meiste Zeit habe ich im Garten gearbeitet und mich ein bisschen um die Tiere gekümmert. Alessandro hat ein paar Schafe, Hühner, Enten, Hunde, Katzen und zwei Esel“, sagt David, der zudem lernte, wie man aus Schafsmilch Käse hestellt.