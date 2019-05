Unternehmen aus München investiert 9,5 Millionen Euro : Neues Pflegeheim: Lindentaler befürchten Parkplatzknappheit

An der Ecke Aldekerker Straße / Dülkener Straße will das Münchener Unternehmen Korian ein Pflegeheim mit 80 Plätzen errichten. Anwohner befürchten, dass Mitarbeiter und Besucher viele Parkplätze belegen werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Westbezirk In Lindental wird ein Pflegeheim mit 80 Plätzen gebaut. Die Verwaltung rechnet vor, dass dadurch das Verkehrsaufkommen vor Ort sinken wird. Anwohner sind dennoch besorgt.

An der Frage, ob insgesamt elf Stellplätze für Angestellte und Besucher eines Pflegeheims mit 80 Plätzen ausreichend sind, scheiden sich die Geister: In Lindental wird an der Dülkener Straße ein Seniorenpflegeheim gebaut (wir berichteten). Anwohner, vertreten durch die Siedlergemeinschaft Edelstahl, fürchten, dass sich der Parkdruck in dem Gebiet unzumutbar verschärfen wird. Der Investor seinerseits hat mit den elf Stellplätzen die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Fünf stehen für Angestellte bereit, sechs für Besucher. Laut Information der Krefelder Verwaltung ist damit die Richtzahl nach der Bauordnung NRW von einem Stellplatz pro zehn Pflegebetten eingehalten.

CDU und FDP in der Bezirksvertretung West kritisieren hingegen, dass bei der Genehmigung des Vorhabens die gesamte verkehrliche Situation im Quartier nicht berücksichtigt wurde und nur auf den Pflegeheim-Neubau geschaut worden sei. Der Fall erinnert an den geplanten Bau einer Abfall-Anlage in Fischeln. Auch dort hatten Anwohner kritisiert, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens isoliert und nicht im Gesamtzusammenhang betrachtet worden sei.

Info Unternehmen investiert rund 9,5 Millionen Euro Das neue Gebäude des Pflegeheims soll laut Investor, dem Unternehmen Korian aus München, gestalterisch „eine sinnvolle Ergänzung“ des Wohngebiets Edelstahlsiedlung zwischen den Ein- und Zweifamilienhäusern auf der einen und den vierstöckigen LEG-Wohnblocks auf der anderen Seite werden. Die weitestgehend schlicht gestaltete Fassade der Einrichtung nimmt im Erdgeschoss den Klinker als „optisches Zitat aus der Nachbarschaft“ auf. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 9,5 Millionen Euro.

Heinz-Albert Schmitz (CDU) forderte in der Sitzung der Bezirksvertretung West: „Am Parkraumkonzept für Lindental muss nachgearbeitet werden.“ Günter Porst (FDP) machte deutlich: „Es geht um den gesamten Bereich mit Schule und Kita.“ Dieser sei hoch frequentiert. Für ihn sei das Thema trotz der erfolgten Genehmigung durch die Stadt noch nicht erledigt. Nicht nur die Anzahl der Stellplätze, auch das zusätzliche Verkehrsaufkommen mache Sorge. Ein Sprecher der Siedlergemeinschaft Edelstahl erinnerte bei der Einwohnerfragestunde daran, dass die Grundschule Lindenschule bereits zum kommenden Schuljahr um mehrere Klassen erweitert werde und somit zusätzlicher Verkehr zu erwarten sei.