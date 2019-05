Charity-Lauf : Roof Runners laufen 66 Kilometer zugunsten von Stups

Krefeld 66 Kilometer bergauf und bergab durch den Hunsrück wollen die „Roof-Runners“ absolvieren. Sponsoren können das Stups-Kinderzentrum unterstützen.

Am 18. August geht es für den Großteil der 23 Läufer auf den 66 Kilometer langen „HuBuT –Hunsbuckel-Trail“ im Hunsrück. Wegen der Streckenlänge – deutlich länger als die rund 42 Kilometer eines klassischen Marathons – heißt diese Laufform „Ultra“.

Der HuBuT bietet den Sportlern darüber hinaus noch eine besondere Herausforderung: Es ist kein Lauf auf dem „platten Land“ wie am Niederrhein, sondern im Hunsrück gilt es zusätzlich 1.700 Höhenmeter zu bewältigen. Als Zeitlimit sind zwölf Stunden einzuhalten. „Ein Trail ist ein Querfeldeinlauf und kein Bahn- oder Straßenlauf“, erklärt Tanja Gebhard .

Unterstützt werden die „Roof Runners“ von Sport Giebelen in Traar und Laufsport Bunert in Krefeld in Form von Bekleidung. „Aber wir suchen weitere Sponsoren, die uns für den guten Zweck helfen möchten“, sagt Tanja Gebhard.