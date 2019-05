Krefeld : Verkehrszählung von „Fridays for Future“: Nur drei Prozent Radfahrer

Krefeld „Fridays for Future“ legt die Ergebnisse eigener Verkehrszählungen vor und kritisiert offizielle Zahlen der Stadt. Das Radwegenetz müsse massiv ausgebaut werden.

Die Klima-Aktivisten von „Fridays for Future“ sehen ihren Verdacht bestätigt: In Krefeld wird der Anteil der Radfahrer am Verkehr als viel zu hoch eingeschätzt und damit die Notwendigkeit verschleiert, eine echte Verkehrswende einzuleiten. Eigene Verkehrszählungen in Stichproben haben geradezu dramatische Unterschiede zu einer Verkehrszählung im Auftrag der Stadt aus dem Jahr 2017 ergeben. Demnach liegt der Anteil der Fahrradfahrer nur bei knapp drei und nicht, wie in der Verkehrszählung aus 2017 angenommen, bei 21 Prozent. Mit diesem Ergebnis wollen die jungen Leute am Freitag in ein Gespräch mit Oberbürgermeister Frank Meyer gehen und für mehr Anstrengungen für eine echte Verkehrswende werben.