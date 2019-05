Quellenkataster für Krefeld und Umgebung : Erforschung der Quellen in Krefeld

Die Eremitenquelle auf dem Hülser Berg führt ihren Namen auf einen Einsiedler zurück, der nachweislich vor 1805 am Hülser Berg gelebt hat. Der Sage nach stand er als Heilkundiger in hohem Ansehen. Eine andere Sage erzählt von einem Ritter, der seine Frau erschlagen hat und mit dem Fluch belegt wurde, innerhalb von 33 Jahren eine Quelle mit den Händen aufzugraben, wenn er nicht dem Teufel verfallen wolle. Als er in letzter Minute nach einem Traum am Hülser Berg die Quelle ergräbt, wird er dort Einsiedler. Die Bezeichnungen „Jungfernpförtchen“ und „Jungfernpöttchen“ für die Eremitenquelle könnten bedeuten, dass dem Wasser im Volksglauben eine fruchtbarkeitssteigernde Wirkung für Frauen zugesprochen wurde. Die Eremitenquelle ist 1904 eingefasst worden. Foto: Karsten/Carsten Pfarr