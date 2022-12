Systemhaus in Krefeld Bechtle will Quereinsteiger für die Informatik-Branche gewinnen

Zu den neuen Trainings für Quereinsteiger an der Bechtle Akademie kämen maßgeschneiderte Kurse der privaten, staatlich anerkannten Provadis School of International Management and Technology AG in Frankfurt am Main hinzu. Dort würden die akademischen Grundlagen für die neuen Rollen als Account Manager sowie die technologischen Spezialisierungen gelegt. Den Praxisbezug erhielten die Teilnehmenden an den gut 100 nationalen und europäischen Bechtle Standorten wie zum Beispiel in Krefeld. Der IT-Dienstleister habe derzeit mehr als 1200 offene Stellen ausgeschrieben. Über das Quereinsteigenden-Programm sollen künftig 200 bis 300 Stellen pro Jahr besetzt werden, berichtete der Konzern.