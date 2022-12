Wirtschaft in Krefeld Renommierter Preis für den Hörkönig aus Oppum

Phonak hat nun zum bereits achten Mal Hörakustiker mit dem Future Hearing Award ausgezeichnet. Darunter auch der Krefelder Andreas Lindackers, Inhaber des Geschäfts Hörkönig an der Maybachstraße in der Kategorie Anpassung. In der Sparte überzeugte Hörkönig mit der Entwicklung und Einführung des Radar Hörprojekts. Anhand eines Radar-Hörscreenings werde überprüft, ob akustische Verkehrsobjekte wie herannahende Fahrzeuge oder eine Fahrradklingel in einem dreidimensionalen Raum erkannt, geortet und verfolgt werden können. So sollen die Kunden ihr Hörvermögen besser einschätzen und mehr akustische Sicherheit im Straßenverkehr erlangen. Nach Abschluss des dreiminütigen, kostenlosen Radar-Hörtests erhielten die Teilnehmer eine individuelle Auswertung sowie eine Hör-Plakette, die von der gemeinnützig agierenden Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen als Partner unterstützt werde, berichtete eine Sprecherin.