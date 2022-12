Prekäre Verhältnisse Viele Krefelder arbeiten in Vollzeit für weniger als 2344 Euro brutto

Krefeld · Jeder sechste Beschäftigte in Vollzeit arbeitet in Krefeld im Niedriglohnsektor. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten will im kommenden Jahr ein Lohn-Plus von mindestens zehn Prozent erstreiten.

20.12.2022, 13:52 Uhr

Viele Krefelder arbeiten im Niedriglohnsektor. Foto: epd/Steffen Schellhorn