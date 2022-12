Zoo in Krefeld geöffnet Was – Wo – Wann zu Weihnachten: Notdienste haben Bereitschaft

Städtische Bäder Das Badezentrum in Bockum ist am Samstag, 24. Dezember, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 25., und Montag, 26. Dezember, bleibt das Badezentrum geschlossen. Das Stadtbad in Fischeln und das Bad in Uerdingen sind von Freitag, 23. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 8. Januar, geschlossen.