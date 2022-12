Tragischer Unfall in Krefeld Frau in Hüls gerät in Flammen und stirbt

Furchtbarer Unfall in Hüls: Eine 81-jährige Frau ist am Sonntagabend beim Hantieren mit einer Flamme in Brand geraten und an den Folgen gestorben, wobei sich die Polizei noch nicht festlegen will, ob wirklich die Flamme todesursächlich waren. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, hantierte die Frau in ihrer Wohnung mit einer offenen Flamme; nähere Angaben machte eine Sprecherin nicht. Die Frau geriet dann in Brand und muss in Panik aus der Wohnung gelaufen sein, um Hilfe zu holen. Auf dem Hausflur brach sie dann zusammen und starb, möglicherweise an den Folgen der Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilt, hat eine Nachbarin noch versucht, das Feuer mit Wasser zu löschen, doch war dem Opfer nicht mehr zu helfen.