Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in Krefeld NGG rät Beschäftigten in Krefeld zum Weihnachtsgeld-Check

Der Countdown zum Jahresende läuft – und damit auch der Endspurt fürs Weihnachtsgeld: Beschäftigte in Krefeld sollen prüfen, ob sie zu Weihnachten Anspruch auf die Sonderzahlung haben. Dazu rät die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). „Ob den Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld zusteht, ist in den meisten Tarifverträgen geregelt – zum Beispiel in der Gastro-Branche und im Bäckerhandwerk. Und trotzdem lassen viele Gastronomen, Hoteliers und Bäckermeister ihr Personal leer ausgehen“, sagt Claudia Hempel von der NGG-Region Krefeld. Wichtig: Nicht jeder Arbeitnehmer bekommt Weihnachts­geld. Die jährliche Sonderzahlung gibt es nur, wenn sich der Arbeitgeber im Arbeits- oder Tarifvertrag dazu verpflichtet hat. Arbeitgeber, die Weihnachts­geld zahlen, dürfen es kürzen, wenn Mitarbeiter in Elternzeit gehen oder längere Zeit krank sind. Laut Bundes­arbeits­gericht kann ein Teil der Sonderzahlung vom alten Arbeitgeber zustehen, wenn im Laufe des Jahres der Job gewechselt worden ist.