Buchhandel in Krefeld Thalia eröffnet am 12. Januar im früheren Greve-Haus

Die Buchhandlung Thalia gehört seit nunmehr 20 Jahren zum Stadtbild der Krefelder City. Nun kündigt das Unternehmen seinen letzten Verkaufstag am aktuellen Standort an der Hochstraße 90-92 für Freitag, 30. Dezember, an. Doch die Entwarnung erfolgt auf dem Fuß. Mit der Ankündigung ist keine Schließung, sondern ein Umzug und ein neues Konzept verbunden.