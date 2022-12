Uerdingen enttäuscht erneut Bayers Basketballer buhlen um Yassin Markus Idbihi

Auch gegen den TVJ Königshardt erlebten die Zuschauer wieder ein tolles Event mit Rahmenprogramm, tollem Catering und Gewinnspielen. Insgesamt sorgten die 350 Zuschauer für eine großartige Kulisse für ein Oberligaspiel. Davon zeigte sich auch Ex-Nationalspieler Yassin Markus Idbihi, der unter den 350 Zuschauern in der Josef-Koerver-Halle weilte, begeistert. Abteilungsleiter Samet Yilmaz hatte den 39-Jährigen eingeladen und bereits einige Gespräche über einen möglichen Einstieg in die Basketballabteilung des SC Bayer geführt. Der 2,08 Meter lange Idbihi spielte unter anderem bei Brose Baskets Bamburg, dem FC Bayern München, ALBA Berlin und den Köln 99ers sowie den Dragons Rhöndorf. Yilmaz hofft darauf, dass er den 21fachen deutschen Nationalspieler für Uerdingen gewinnen kann und er dem Verein bei Konzepten, vor allem im Jugendbereich, helfen kann – schließlich hat man sich mittel- bis langfristig ehrgeizige Ziele gesetzt und möchte im Jugendbereich in den nächsten sieben bis zehn Jahren zu den Top 3-Vereinen in NRW aufsteigen.