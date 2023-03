eGovernment-Konzeption in Korschenbroich Wie die Stadt die Gesetze zur Digitalisierung umsetzen will

Das Gesetz sieht vor, dass Bürger und Unternehmen Verwaltungsleistungen grundsätzlich digital beantragen können. Für Kommunen in NRW ist das Kompetenzzentrum Digitalisierung beim Dachverband kommunaler IT-Dienstleister der zentrale Ansprechpartner in Bezug auf die Umsetzung des OZG. „Stand Dezember 2022 sind in NRW 372 OZG-Leistungen in mindestens einer Kommune verfügbar, davon 101 OZG-Leistungen bundesweit“, heißt es in der Konzeption. Dass die Digitalisierung in den öffentlichen Verwaltungen etwas schwerfällig vonstatten geht, belegt auch ein Passus in dem Konzept: „Das OZG hat eine Umsetzungsfrist bis Ende 2022 vorgegeben. Diese konnte bundes- bzw. landesweit nicht eingehalten werden.“ Aktuell plane die Bundesregierung eine Novellierung des ursprünglichen OZG in Form eines OZG 2.0 mit dem Ziel, die Digitalisierung kommunaler Verwaltungsleistungen bis 2025 abzuschließen. Die Vorgaben des OZG 1.O. will die Stadt bis Ende 2023 erfüllen.