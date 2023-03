Warnstreik der städtischen Angestellten in Korschenbroich Vor dem Rathaus streikten rund 60 Verdi-Mitglieder für mehr Gehalt

Etwa 25 Mitarbeiter der Verwaltung in Korschenbroich waren nach Auskunft des freigestellten Personalratsvorsitzenden Wolfgang Schmitz dabei. Unterstützt wurden sie von städtischen Angestellten aus Willich und Tönisvorst. Dass nicht so viele Streikende wie ursprünglich erwartet kamen, hatte seinen Grund: „Einige sind nach Neuss gefahren“, erklärte Verdi-Mitglied Andrea Grieco. Er war trotzdem zufrieden. „Wir wollten bewusst auch in kleineren Kommunen streiken und nicht nur in großen Städten.“