Gastronomie in Korschenbroich Die Stappens bauen in Liedberg neu

Wer noch einmal einen Blick in Stappens alte Gastlichkeit erhaschen will, muss sich beeilen. Die Wirtsstube, wo Generationen von Liedbergern an der Theke standen, wo seit 25 Jahren Frajos Menüs insbesondere Stammgästen mit Lieblingsplatz aufgetischt wurden, ist bald Vergangenheit. Die letzten Gäste kommen am zweiten Weihnachtstag. Danach beginnt die Bauphase für Stappens neue Gastrowelt.