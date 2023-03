Zum Hauptausschuss in Korschenbroich Auch die Aktive hat Fragen zum Freibad

In der nächsten Hauptausschusssitzung am Donnerstag, 23. März, dürften die Planungen zum Außengelände des Hallenbads nochmals ein thematischer Schwerpunkt sein. Denn nach dem langen Fragenkatalog der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat nun auch Hanns-Lothar Endell von der Partei Aktive eine Anfrage an Bürgermeister Marc Venten gestellt.