Internationaler City-Lauf in Korschenbroich Neues City-Lauf-Kuscheltier heißt Charlie

Im katholischen Familienzentrum laufen die Vorbereitungen für den City-Lauf bereits auf Hochtouren. Für das Training auf den benachbarten Feldern ist es zwar noch zu nass und rutschig, doch in der Sporthalle und auf dem Außengelände wird schon fleißig für die 1100 Meter lange Strecke beim Familienlauf trainiert. Am Freitag bekam der Kindergarten in Glehn Besuch vom Geschäftsführer der City-Lauf GmbH: Markus Bresser verriet, welche Belohnung die kleinen Läufer in diesem Jahr am Ziel erwartet. Es ist ein niedlicher kleiner Plüsch-Pinguin.