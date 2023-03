Katho St. Andy in Korschenbroich Ferienangebot über Ostern in der Jugendfreizeitstätte

Volles Programm in den Osterferien bietet die Jugendfreizeitstätte St. Andreas, kurz „Katho St. Andy“ genannt. Ein Mix aus Aktionen vor Ort und Ausflügen wird vom 3. bis 6. April Kindern ab zehn Jahren angeboten. Gestartet wird mit einem Bowling Turnier auf der Switch, ehe am Dienstag der Freizeitpark „Bobbejaanland“ das Ziel ist. Am Mittwoch wird der Minigolf-Schläger in der GlowZone Düsseldorf geschwungen und zum Abschluss steht eine chaotische Ostereiersuche auf der Wiese am Gymnasium an. Die Buchung einzelner Programmpunkte ist möglich, so der Veranstalter.