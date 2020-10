Kartfahrer aus Korschenbroich : Tommie hat jetzt WM-Erfahrung

Tommie startete beim internationalen Finale des ROK-Cups in Italien. Foto: Vortex-ROK

Korschenbroich Der Korschenbroicher Kartfahrer Tommie Lycklama á Nijeholt schaffte es beim internationalen Finale seiner Rennserie gleich ins B-Finale. Mittlerweile sind auch Fernsehen und Bürgermeister auf den Elfjährigen aufmerksam geworden.

Nicht Letzter“ wollte er werden, hatte er betont. Am Ende wurde er drittbester Deutscher und landete als 50. beim Weltfinale der Kart-Serie ROK-Cup im Mittelfeld. Für den elfjährigen Korschenbroicher Tommie Lycklama á Nijeholt war sein Start im norditalienischen Castrezzato ein besonderes Erlebnis.

„An den Trainingstagen habe ich schnell gemerkt, dass ich mit den vom Werk gesponserten Fahrern gut mithalten kann“, sagt Tommie. „Das war eine krasse Erfahrung.“ In der Qualifikation hatte der Korschenbroicher Pech mit dem Regen, landete nur auf einem 67. Rang. In mehreren Zwischenläufen arbeitete er sich dennoch in das B-Finale, bei dem er gleich zu Beginn wegen eines Unfalls vor ihm weit zurückfiel. „Er war böse, das hat man gesehen“, sagt sein Vater Johannes Buter. Tommie arbeitete sich noch auf Platz 16 und somit Gesamtrang 50 nach vorne.