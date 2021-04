Ab 12. April sollen sich noch mehr Korschenbroicher testen lassen : Korschenbroich startet mit „Schwerpunkt-Testwoche“

Das Corona-Testcenter in Kleinenbroich war am Ostersamstag eröffnet worden. Auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Kleinenbroich soll demnächst eine weitere Testeinrichtung öffnen. Foto: Stadt Korschenbroich

KORSCHENBROICH Die Aktion soll auch dazu dienen, symptomfreie Träger der COVID-19-Infektion auszumachen und das Infektionsgeschehen so einzudämmen.

„Die Testwochen werden einen Schritt nach vorn in der Pandemiebekämpfung darstellen. Dafür müssen jedoch so viele Menschen wie möglich mitmachen“, so Bürgermeister Marc Venten. Alle Teststellen in Korschenbroich sind auf der Homepage der Stadt (www.korschenbroich.de) genanntt. Dort sind auch die jeweiligen Öffnungszeiten sowie die Kontaktdaten der Anbieter zu finden. In den größeren Ortsteilen Korschenbroich (Mathias-Hoeren-Platz), Kleinenbroich (Parkplatz Kronen Baumarkt) und Glehn (Parkplatz Rewe) finden sich zentrale Testeinrichtungen, die hochfrequent Testungen anbieten. In Kleinenbroich soll zeitnah auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes eine weitere Testeinrichtung eröffnen.