Korschenbroicher Autorin schreibt neues Buch : Ein Plädoyer für bedrohte Sprachen

Korschenbroich In ihrem neuen Buch „Atlas der verlorenen Sprachen“ nimmt Rita Mielke die Leser auf eine Weltreise mit. Sie zeigt die Faszination einer gefährdeten Vielfalt und die oft tragische Rolle von Kolonialisierung und Missionierung.

Für das letzte Kapitel hob sich Rita Mielke einen „absoluten Glücksfall“ auf. Es ist der in Deutschland geborenen Luise Hercus gewidmet, die Ende der 1950er Jahre erstmals australischen Boden betrat. Die Forscherin hatte den Aborigines für die Bereitschaft gedankt, ihr die „großartige Sprache“ der Ureinwohner beizubringen. Hercus’ Haltung widersprach einem einst verbreiteten Überlegenheitsgefühl der westlichen Welt. Die vielleicht größte Leistung der Sprachforscherin habe in der radikalen Umkehrung der Vorzeichen gelegen, so Mielke.