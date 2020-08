Autor Manfred Schmidt aus Korschenbroich : Unnützes Wissen füllt zwei ganze Bücher

INFO

Autor Manfred Schmidt wurde in Duisburg-Meiderich geboren und lebt heute in Korschenbroich. In seinen Büchern widmet er sich vor allem dem Niederrhein.

Werke „Unnützes Wissen Niederrhein“ und „Unnützes Wissen Düsseldorf“ (Sutton-Verlag) sind jeweils für 13,99 Euro erhältlich.