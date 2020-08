Wartelisten in Korschenbroich : Hohe Nachfrage nach Fahrradboxen

Wartelisten in Korschenbroich

Solche Fahrradboxen, wie hier in Korschenbroich, finden sich an beiden S-Bahnhöfen im Stadtgebiet. Foto: Marc Latsch

Korschenbroich 103 Boxen gibt es derzeit an den Korschenbroicher S-Bahnhöfen, die Wartelisten sind gut gefüllt. Vor allem Pendler scheinen sich für einen sicheren Unterstellplatz zu interessieren. Die Stadt würde gerne erweitern, doch das Geld fehlt.

Wer mit dem Fahrrad zur Bahn pendelt, kennt das Problem. Die Räder stehen dann stunden-, wenn sie nicht immer gebraucht werden auch mal tagelang am Bahnhof herum. Und sind dort der Witterung oder häufig auch Diebstahlversuchen ausgesetzt. Gerade bei teureren Rädern oder den immer beliebter werdenden E-Bikes kann das schnell kostspielig werden. Ein mancher überlegt sich dann zweimal, ob er wirklich mit dem Rad zur Bahn fahren sollte.

Die Lösung sind vielerorts Fahrradboxen. Sie ermöglichen es, das eigene Gefährt am Bahnhof sicher unterzustellen und vereinfachen so die Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs. Ein Angebot, dass sich auch in Korschenbroich größter Beliebtheit erfreut.