Kommunalwahl 2020 in Korschenbroich : Makowiack kritisiert Die Linke

Korschenbroich Die Äußerungen der Linken-Parteispitze zeugten von deren Demokratieverständnis, sagt der Ulli-Chef. Linken-Spitzenkandidat Heiner Bäther hatte zuvor eine Zusammenarbeit mit ihm ausgeschlossen.

Kurzfristig hatte Bernd Makowiacks Ex-Partei Die Linke eine Kommunalwahlliste in Korschenbroich aufgestellt. Dass sie dann auch noch nach der Wahlausschuss-Sitzung jegliche Zusammenarbeit mit ihm ausschloss (wir berichteten), wollte Makowiack nicht so einfach hinnehmen. In einer Stellungnahme wandte er sich an unsere Redaktion.