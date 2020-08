Am Rande vermerkt : Plakatkampf in Kleinenbroich

CDU- und Die-Aktive-Plakat kämpfen um einen Mast. Foto: Die Aktive Korschenbroich

Meinung Korschenbroich In Korschenbroich hängen die ersten Wahlplakate. Beim Kampf um die besten Plätze geht es dabei mitunter ruppig zu. Das kann unter den Kandidaten zu bösem Blut führen. Beobachtungen vom Wochenende.

Dass in Korschenbroich bald Kommunalwahl ist, sehen die Bürger seit diesem Wochenende vor ihrer eigenen Haustür. Dort hängen sie nun: Die Kandidaten, die Slogans, die Parteilogos. Alle möglichst prominent platziert, damit sie die größtmögliche Aufmerksamkeit erhalten und möglichst viele Korschenbroicher ihr Kreuz am 13. September an der „richtigen“ Stelle setzen.

Dass es bei der Suche nach dem besten Platz mitunter auch ruppig zugehen kann, zeigt ein Fall vom Sonntag aus Kleinenbroich. Dort hatte Die Aktive für eines ihrer Wahlplakate den passenden Platz gefunden. So passend, dass kurz darauf auch die CDU am gleichen Mast nachlegte. Damit das Konterfei von Bürgermeister Marc Venten auch möglichst gut zur Geltung kam, wurde dafür kurzerhand der untere Teil des Die-Aktive-Plakats umgeklappt. Passenderweise so, dass deren auf CDU und SPD gemünzter Wahlslogan „Lieber Aktive wählen als Schwarz/Rot ärgern“ nur noch schwer zu lesen war.

Ein kleiner Aufreger und sogleich der Beginn einer Mail-Diskussion, die der Autor dieser Zeilen in Cc mitverfolgen durfte. „Wir fordern Sie auf, ihr Plakat zu entfernen und unseres wieder zu richten“, schrieb Die-Aktive-Vorsitzende Gabi Parting an Venten und die CDU-Fraktion. Ob diese es nötig hätten, so Stärke zu demonstrieren? Und quittierte ihre Mail mit „Stinksauer!!!“.