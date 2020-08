Kommunalwahl in Korschenbroich : Die Linke will zurück in den Stadtrat

Die Linke will zurück in den Stadtrat

Korschenbroich 2014 trat die Partei nicht an, 2020 soll das Comeback gelingen. Dafür setzen die Linken auf das Thema Soziale Gerechtigkeit und eine Kooperation mit einer neuen politischen Kraft in Korschenbroich.

Der Korschenbroicher Stadtrat könnte in der kommenden Legislaturperiode um eine politische Kraft wachsen. Neben den bislang dort vertretenen Parteien und Wählergemeinschaften wird am 13. September auch Die Linke versuchen wieder in das Kommunalparlament einzuziehen. 2014 hatte die Partei nicht kandidiert.

„Wir wollen soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen“, sagt Spitzenkandidat Heiner Bäther. Kinderarmut, Altersarmut, Kurzarbeit in Folge der Corona-Krise. All das seien Probleme, bei denen die Partei ansetzen wolle. Auf der fünf Personen umfassenden Reserveliste der Linken stehen neben Heiner Bäther sein Mann Swen auf Platz zwei und Kristof Dirnberger auf Platz drei. Zudem kandidieren zwei Mitglieder der Partei Die Partei, mit der Die Linke kooperiert und in diesem Zusammenhang auch deren Bürgermeisterkandidat Thomas Weinmann unterstützt. Weniger gut zu sprechen ist Bäther auf seinen alten Linke-Weggefährten Bernd Makowiack, der nun für ULLi im Stadtrat sitzt. Mit ihm werde es absolut keine Zusammenarbeit geben. „Wir werben da lieber für das Original“, sagt er.