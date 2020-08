Bürgermonitor zu gefährlichem Zebrastreifen : Ärger über Durchgangsverkehr in Lüttenglehn

Korschenbroich Anna Kyas beklagt die Verkehrssituation in dem Ortsteil. Die Höchstgeschwindigkeit werde nicht eingehalten, zudem sei der Zebrastreifen unübersichtlich. Dem Kreis sind solche Beschwerden neu.

Seit einigen Jahren wohnt Anna Kyas in Lüttenglehn. Seitdem ärgert sie sich über den dortigen Durchgangsverkehr. Die Fahrer hielten sich zum großen Teil nicht an die gebotene Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer. Ein weiteres Ärgernis: der „unübersichtliche und gefährliche Zebrastreifen“ an der viel befahrenen Dorfstraße.

Beim Kreis gibt sich ein Sprecher überrascht. Ja, es habe an dieser Stelle Smiley-Tafeln gegeben. Und ja an der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 8 gebe es eine Messstelle. Dort habe der Kreis allerdings in der Vergangenheit keine Auffälligkeiten festgestellt. Auch, dass es zu dem Verkehr dort Beschwerden aus der Bevölkerung gebe, sei ihm neu. Beim Kreis habe sich kein Lüttenglehner zu diesem Thema gemeldet. Eine permanente Blitzanlage sei daher an dieser Stelle derzeit nicht geplant.